Arriva “112”: da TikTok al mainstream ecco Ida, la nuova sensazione finlandese

Nome nuovo dalla Finlandia che promette di sbancare le charts in fretta. Ida Yli-Mäenpää, volto già amatissimo su TikTok con oltre 60.000 follower, ha pubblicato il suo primo singolo ufficiale, “112”. Un esordio che non arriva per caso, ma è il frutto di un lavoro lungo e determinato, costruito mattone dopo mattone ancora prima che una sola nota venisse incisa su disco.

“112” è una canzone pop di grande respiro, carica di un’energia straziante che colpisce fin dai primi secondi. Il brano affronta un tema universale — il momento in cui la fiducia crolla e una relazione non può più essere salvata — con una franchezza disarmante. «L’amore non deve aggrapparsi a nulla e ascoltare i propri confini a volte richiede il coraggio di allontanarsi», spiega Ida, descrivendo l’anima del pezzo. Dietro la produzione c’è una squadra di tutto rispetto fra cui il co-autore di alcuni successi di Cheek, una delle artiste più note di Finlandia.

Certamente i social saranno il suo motore, visto che il singolo è stato lungamente promosso prima dell’uscita. I fan hanno seguito da vicino il viaggio di Ida, e molti di loro hanno aspettato la sua prima canzone ufficiale per molto tempo e adesso si preparano a farla diventare virale.La capacità di Ida di costruire una connessione autentica con il pubblico sui social — ancor prima del debutto discografico — rappresenta oggi uno dei patrimoni più preziosi per un artista emergente. Una voce potente e immediatamente riconoscibile, abbinata a una personalità vivace e magnetica: gli ingredienti per una carriera duratura ci sono tutti.

E Ida lo sa bene. «Mi sento pronta per questo, perché ho aspettato tutta la mia vita per questo momento», afferma con una determinazione che non lascia spazio ai dubbi. Il futuro, promette, porterà altri “banger”. La scena pop finlandese è avvertita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...