Top of the charts: l’album dei BTS spopola in Europa, tiene Harry Styles
SINGOLI:Mi amor-MatoLale
ALBUM:Stelar- Elinel & Ya Nina
SINGOLI: Plakla nadezhda- Lyubov Uspenskaya, Jakone & Kiliana
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Liebe glaube monster- Unheilig
SINGOLI:Swim-BTS
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Streets Of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
ALBUM Vallonia:Grand garçon- PLK
SINGOLI:I run- Haven ft Kaitilin Aragon
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Rano prizori-Robi
SINGOLI internazionali: I just might -Bruno Mars
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI: Intercontinental- Relja
SINGOLI:Hip thrust- Yzomandias
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Logariasmos- Ekaterini Liouliou
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Amarchord – Kristijan Beluhan
ALBUM internazionali: Wuthering Heights- Charli XCX
SINGOLI:Flue i et spind-Aphaca
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Liekinheitin-Pete Parkkonen, Linda Lampenius
ALBUM: Itken jos mua huvittaa-Maustetytöt
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Tell Me That You Love Me- Lali Gordzamashvili
SINGOLI:CDY -Lacazette & Jazeek
ALBUM Liebe glaube monster- Unheilig
SINGOLI:American Girls- Harry Styles
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI nazionali: Amazing (rmx) -SIDARTA, RACK
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: IloveitIloveitIloveitIloveit-Bella Kay
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Tynda Kynsloain- AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Crack Musica II- Tony Effe &Side Baby
SINGOLI: Pomnyu-Jony
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Fever dream-Alex Warren
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI: Stateside- PinkPantheress, Zara Larsson
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Opalite- Taylor Swift
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI:T’kam Ty Mama- David Dreshaj
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Lijntje- Lil Kleine & Milolaathetlukken
ALBUM:F*ck kleine- Lil Kleine
SINGOLI: Komu miałabym powiedzieć? -Bletka
ALBUM:LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY-Taco Hemingway
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Turn the lights off- Kato ft Jon
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI Give Me Something (for Arknights Endfield)- One Republic
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Che fastidio-Ditonellapiaga
SINGOLI nazionali: Intercontinental- Relja
SINGOLI internazionali:I just might-Bruno Mars
ALBUM: Babayaga-Inas
SINGOLI:Hip thrust- Yzomandias
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Dobro jutro, dober dan – Alya & Vili Resnik
SINGOLI internazionali: Aperture – Harry Styles
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:Ni borracho-Quevedo
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj-.Humlan Djodjj
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Çıkmaz Bir Sokakta- Semicenk
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Jól leszek újra-Nagy Bogi x DESH
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi