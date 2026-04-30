“Glyko methisi”, il duetto crossover fra Evangelia (metà italiana) e Stavento

Esce una hit interessante. Si chiama “Glyko methisi” ed è un duetto crosover fra Michalis Kouinelis – meglio noto come Stavento – ed Evangelia. Lui è il rapper più premiato e famoso di Grecia. Compagno di Ivi Adamou (Eurovision 2012 per Cipro), con la quale ha spesso anche duettato, ed ha appena festeggiato i 10 anni di carriera col nuovo album.

Stavento ha all’attivo una lunga scia di collaborazioni e anche nel suo album “10 Léxeis” non è da meno: ci sono oltre alla compagna e appunto Evangelia (questo singolo è contenuto nell’album) ci sono altre cantanti donne emergenti come Josephine, Anastasia, Daphne Lawrence, Nina Mazani, LILA e soprattuto Marsaux e la figlia dello stesso Stavento, Anatoli.

Evangelia è un nome già noto nel pop ellenico, quarta classificata alla recente selezione greca per l’Eurovision 2026. Statunitense di padre greco e madre italo-americana, Evangelia Psaraki benchè attiva da un decennio, è eplosa solo negli ultimi due. Il suo album d’esordio “Pepromeno” risale infatti solo al 2025. Il pezzo dimostra ancora una volta come la musica vada oltre le barriere linguistiche e ci si possa trovare a fischiettare anche brano in una lingua a noi ostica come il greco.

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