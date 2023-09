“Not okay”, il nuovo singolo di Remo Forrer (mentre il brano eurovisivo…)

Il suo brano eurovisivo “Watergun” è appena arrivato- con colpevole ritardo nostrano – nelle radio italiane. Per il resto d’Europa invece la canzone di Remo Forrer, ventesima a Liverpool nonostante una prova vocale muscolare dell’interprete, è già in archivio con ottimi riscontri di vendite e critica. In questi giorni circola “Not okay”, secondo singolo del cantante di San Gallo, rappresentante svizzero all’Eurovision 2023.

Salito alla ribalta grazie alla vittoria alla terza edizione di The Voice of Switzerland nel team di Noah Veraguth, leader della popolare band Pegasus. La vittoria gli garantisce un contratto con la Universal Music Group, sotto la quale pubblica i primi singoli. Poi appunto la designazione per l’Eurovision, dove ha portato il suo messaggio forte contro chi è stato costretto ad andare in guerra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...