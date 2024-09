“Ghiaccio”, il nuovo singolo di ceneri feat. Chiello, è un abbraccio

È fuori oggi “Ghiaccio”, il nuovo singolo della cantautrice romana ceneri con la partecipazione di Chiello. La parola chiave di questo brano è delicatezza: una pop ballad romantica in cui le due voci si fondono perfettamente generando un’alchimia che dà vita alle emozioni più disparate.

Di ceneri avevamo già parlato quando, lo scorso anno, fu selezionata da Amadeus tra i 49 nomi di Sanremo Giovani. Anche il nome di Chiello non è nuovo sulle pagine del nostro sito: la sua “Quanto ti vorrei” è stata una hit radiofonica per molto tempo e adesso l’autobiografica “Stanza 107” è stabilmente in rotazione.

Il gioco dei contrasti, quello in cui alla luce si contrappone il buio e il freddo, soprattutto del cuore, perché nasconde un addio, non è nuovo nel cantautorato italiano. Nonostante però il tema sia inflazionato, la bravura di ceneri (che è autrice del testo) sta nel non renderlo banale. Il dialogo tra i due artisti è quello di una coppia giunta al capolinea, per cui l’addio è l’unica via di uscita da un amore doloroso: “Ma non ho mai capito come tenerti accanto a me, ti tengo come ghiaccio in mezzo alle mie mani ma tu mi bruci”.

La voce di ceneri è una carezza delicata che, insieme a Chiello, si fonde in un crescendo che forma un autentico abbraccio da cui derivano meravigliose emozioni. “Ghiaccio” è un brano che, a ogni ascolto, cresce svelando nuove sfumature. È il tipico brano da ascoltare in cuffia, in completa solitudine, perché fa bene all’anima. È il momento in cui tirare fuori gli accendini e i flash dalla tasca ai concerti e versare tutte le lacrime rimaste per le emozioni che scatena.

Scritto da Irene Ciol, vero nome di ceneri, musicato da Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni e prodotto da due mostri sacri come B-CROMA e Giovanni Pallotti (di cui ricordiamo le vincenti collaborazioni con Marco Mengoni e Angelina Mango a Sanremo), “Ghiaccio” è disponibile per l’ascolto in streaming e il download su tutte le piattaforme musicali. Edito da Double Trouble Club, in collaborazione con Island Records / Universal Music Italy, il singolo anticipa l’album “Forma liquida” in arrivo il 4 ottobre.

