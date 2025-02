Musicultura 2025, via alla fase Prémière: alcuni nomi noti fra i 101 in corsa per 5 posti

Conto alla rovescia per Musicultura, il festival della canzone d’autore e popolare che avrà come sempre il suo culmine il prossimo Giugno a Macerata, all’Arena Sferisterio

Si parte, come lo scorso anno con Musicultura Prémière, la fase iniziale che offre al pubblico l’opportunità di esprimersi e contribuire attivamente alla selezione degli artisti che prenderanno parte alle Audizioni Live.

In questa fase, la Direzione Artistica ha selezionato le 101 proposte più interessanti tra quelle in concorso. A partire dal oggi e per una settimana, il pubblico potrà ascoltarle e votarle sul portale votazioni.musicultura.it.

Dalle ore 15:00 di lunedì 10 alle 15:00 di lunedì 17 febbraio, ciascun utente potrà esprimere fino a 5 preferenze. Al termine delle votazioni, le 5 proposte più votate accederanno direttamente alle Audizioni Live, che si terranno al Teatro Lauro Rossi di Macerata dal 1° al 10 marzo, insieme agli artisti selezionati da Musicultura all’interno della stessa rosa. Da qui, vale ricordarlo, è uscita la vincitrice dello scorso anno, Anna Castiglia.

Spiccano alcuni nomi fra le proposte segnalate: Brando Madonia, figlio del cantautoe Luca, Il Cremlino, già visto ad X Factor e semifinalista a Una Voce per San Marino, la band romana dei Deshedus, due volte finalisti a San Marino, l’umbro Aaron, già protagonista ad Amici e il duo Opposite, molto popolare sui social.

Le 101 proposte

Aaron; AL!S; Alessandra Nazzaro; ALTOLUCENTI; Andrea Orchi; Androgynus; Arrigo; Asia; Atarde; Avanzi; Bakivo; Bambina; Bela; Belly Button e il coro Onda; Bluesy; Brando Madonia; Carlomagno, Carnevale; Chiaré; Corei; Corpoceleste; dada sutra; Davide Caprari; Delle Foglie; Deshedus; DINìCHE; Disangro; Distemah; domenico_mba; Echo; Edoardo Chiesa; Elena Mil; Elsa; Emanuele Colandrea; Fede Baracchi; Filippo Cattaneo Ponzoni; Fiumanò Domenico Violi; Forse Danzica; Frammenti; Francesca Giannizzari; Francesco Pecs; FRANZ; Fremir; Gabrielli; giorgiamariasara; Giuda Mio Fratello; Giulia Leone; Hot Docs; Hyrin; Ibisco; Il Capitale della Sorveglianza; Il Cremlino; ioemeg; IRACI; Kaloxs; Kyoto; La musica di FORTE, Loree; LUPI; Mare; Martina; Matteo Tambussi; Maurizio Vizzino; ME, JULY; Mediterraneo; Minimal; Momi; Moonari; Moscardi; Mufasa e le Abat-jour; Naeev; Nakhash; Neno; NILO; Noite; Not a sad story; Opposite; Piccolo G; Pino Ruffo; raccontoRICCARDO; Riccardo Morandini; Romito; Rosa White; Sambo; Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi; Sara Rados e Progetti Futuri; Silvia Lovicario; Simona Boo/Bimbi di Fumo; Simone Maria; Sofia; sonoalaska; Stella; Telera; TIMEO; TonyPitony; Toyo; ULULA; Vittoria; Wilde; YESTE noste; ZeruZeru/Cinzia Zaccaroni

