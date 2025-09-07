Top of the charts: Sabrina Carpenter domina anche con l’album
SINGOLI:UneDu-Ronela Hajati
ALBUM:Devqa-Devqa
RADIO:Think In Black (Klubb’ed Mix)- Head Horny’s & Dj Miguel Serna
SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Karma-Stray Kids
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: BARIŞ – Poizi
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Azizam- Ed Sheeran
ALBUM Fiandre: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
ALBUM Vallonia:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Face-Jimin
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI: Ono na- Mirza Selimovic
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:Raise The Pressure- Electronic
SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Daisies- Justine Bieber
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Tähdet-AHTI, Behm
ALBUM: Denim- Averagekidluke
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Karma- Stray Kids
SINGOLI: Dayte nadezhd-Lesha Svik, Grigoriy Leps
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI nazionali:Paradiso -Sicario, Konstantinos Argyros, SNIK feat. Beyond & Màdu
SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm
ALBUM: Motown classics gold- Interpreti vari
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM:Eurocountry-C Mat
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI nazionali- Kara bol- Frida
SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Tutta vita-Olly
SINGOLI: No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Edge of desire-Jonas Blue & Malive
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI:Sharady-Mot & Egor Krid
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: 1001 Noc- Dado Polumenta
SINGOLI:.Golden- Huntr/x
ALBUM:Swag-Justin Bieber
SINGOLI:Golden- Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale
SINGOLI: Zombie Lady -Damiano David
ALBUM:Karma- Stray Kids
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI nazionali: Imi place cand- Lazy Ed ft Mario Fresh
SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Z Class- Aerozen
SINGOLI: A me mi piace-. Alfa & Manu Chao
ALBUM:Damage- Kai Angel
RADIO: Maledetta rabbia-Blanco
SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI: Zub sa zub – Separ & Raphael
ALBUM: Neviem- Separ
SINGOLI nazionali: Jaz in ti – Regen
SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Förr nu & Forever- Hov1
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:Heubode-Trauffer
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: BARIŞ – Poizi
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Damage- Kai Angel
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: Karma- Stray Kids