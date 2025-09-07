Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: Sabrina Carpenter domina anche con l’album

di · 7 Settembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:UneDu-Ronela Hajati
ALBUM:Devqa-Devqa

🇦🇩
RADIO:Think In Black (Klubb’ed Mix)- Head Horny’s & Dj Miguel Serna

🇦🇲
SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇦🇹
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Karma-Stray Kids

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM:  BARIŞ – Poizi

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: Azizam- Ed Sheeran
ALBUM Fiandre: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter
ALBUM Vallonia:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇧🇾
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Face-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇧🇦
SINGOLI: Ono na- Mirza Selimovic

🇨🇿
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇨🇾
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇭🇷
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:Raise The Pressure- Electronic

🇩🇰
SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇪🇪
SINGOLI: Daisies- Justine Bieber
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇫🇮
SINGOLI: Tähdet-AHTI, Behm
ALBUM: Denim- Averagekidluke

🇫🇷
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Karma- Stray Kids

🇬🇪
SINGOLI: Dayte nadezhd-Lesha Svik, Grigoriy Leps

🇩🇪
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇬🇧
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Paradiso -Sicario, Konstantinos Argyros, SNIK feat. Beyond & Màdu
SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm
ALBUM: Motown classics gold- Interpreti vari

🇮🇪
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM:Eurocountry-C Mat

🇮🇸
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇮🇱
SINGOLI nazionali- Kara bol- Frida
SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Tutta vita-Olly

🇱🇻
SINGOLI: No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇱🇹
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇲🇰
SINGOLI: Edge of desire-Jonas Blue & Malive
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇲🇹
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇲🇩
SINGOLI:Sharady-Mot & Egor Krid
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: 1001 Noc- Dado Polumenta

🇳🇴
SINGOLI:.Golden- Huntr/x
ALBUM:Swag-Justin Bieber

🇳🇱
SINGOLI:Golden- Huntr/x
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇵🇱
SINGOLI:  Zombie Lady -Damiano David
ALBUM:Karma- Stray Kids

🇵🇹
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Imi place cand- Lazy Ed ft Mario Fresh
SINGOLI internazionali:  Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Z Class- Aerozen

🇷🇺
SINGOLI: A me mi piace-. Alfa & Manu Chao
ALBUM:Damage- Kai Angel

🇸🇲
RADIO: Maledetta rabbia-Blanco

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli

🇸🇰
SINGOLI: Zub sa zub – Separ & Raphael
ALBUM: Neviem- Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Jaz in ti – Regen
SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇪🇸
SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny

🇸🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: Förr nu & Forever- Hov1

🇨🇭
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:Heubode-Trauffer

🇹🇷
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: BARIŞ – Poizi

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Damage- Kai Angel

🇭🇺
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: Karma- Stray Kids

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *