Top of the charts: Sabrina Carpenter domina anche con l’album



SINGOLI:UneDu-Ronela Hajati

ALBUM:Devqa-Devqa



RADIO:Think In Black (Klubb’ed Mix)- Head Horny’s & Dj Miguel Serna



SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta

ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Golden-Huntr/x

ALBUM: Karma-Stray Kids



SINGOLI:Git – BLOK3

ALBUM: BARIŞ – Poizi



SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza

RADIO Germanofona: Azizam- Ed Sheeran

ALBUM Fiandre: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

ALBUM Vallonia:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab

ALBUM: Face-Jimin



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas

ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Ono na- Mirza Selimovic



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI:Ordinary-Alex Warren

ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric

SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković

ALBUM internazionali:Raise The Pressure- Electronic



SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Daisies- Justine Bieber

ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Tähdet-AHTI, Behm

ALBUM: Denim- Averagekidluke



SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9

ALBUM Karma- Stray Kids



SINGOLI: Dayte nadezhd-Lesha Svik, Grigoriy Leps



SINGOLI:Golden-Huntr/x

ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Golden-Huntr/x

ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali:Paradiso -Sicario, Konstantinos Argyros, SNIK feat. Beyond & Màdu

SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

ALBUM: Motown classics gold- Interpreti vari



SINGOLI Killeagh-Kingfishr

ALBUM:Eurocountry-C Mat



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali- Kara bol- Frida

SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen



SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI

ALBUM: Tutta vita-Olly



SINGOLI: No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe

ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI Žvėris- Jessika Shy

ALBUM: Žvėris- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Edge of desire-Jonas Blue & Malive

ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI:Sharady-Mot & Egor Krid

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI: 1001 Noc- Dado Polumenta



SINGOLI:.Golden- Huntr/x

ALBUM:Swag-Justin Bieber



SINGOLI:Golden- Huntr/x

ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Zombie Lady -Damiano David

ALBUM:Karma- Stray Kids



SINGOLI: Por do sol- Vizinhos

ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Imi place cand- Lazy Ed ft Mario Fresh

SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren

ALBUM:Z Class- Aerozen



SINGOLI: A me mi piace-. Alfa & Manu Chao

ALBUM:Damage- Kai Angel



RADIO: Maledetta rabbia-Blanco



SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii

ALBUM:Roze suze- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Zub sa zub – Separ & Raphael

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Jaz in ti – Regen

SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber

ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B

ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny



SINGOLI: Golden-Huntr/x

ALBUM: Förr nu & Forever- Hov1



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM:Heubode-Trauffer



SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik

ALBUM: BARIŞ – Poizi

SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo

ALBUM: Damage- Kai Angel



SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly

ALBUM: Karma- Stray Kids