Top of the charts: BTS padroni con singolo ed album
SINGOLI:Mi amor-MatoLale
ALBUM:Plani A – Lumi B
SINGOLI: Plakla nadezhda- Lyubov Uspenskaya, Jakone & Kiliana
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI:Ömrüm-Eyplo
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Wunderschön- Unheilig
ALBUM Fiandre:Arirang.-BTS
ALBUM Vallonia:Arirang.-BTS
SINGOLI:Next summer- Damiano David
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Rano prizori-Robi
SINGOLI internazionali: I just might -Bruno Mars
ALBUM: ADL-Yeat
SINGOLI: Bijeli ruzmarin- Pejia Jovanovic
SINGOLI:Hip thrust- Yzomandias
ALBUM: Karakoram-PTK
SINGOLI:Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Moji Ljudi- Nina Badric
ALBUM internazionali: The romantic-Bruno Mars
SINGOLI:Flue i et spind-Aphaca
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Poikaystävä-Korelon, Sara Bee
ALBUM: Mansion Music- Isac Elliot
SINGOLI: Pocahontas- PLK
ALBUM Grand Garçon- PLK
SINGOLI: Itsodie-Misha Xramovi
SINGOLI:Swim- BTS
ALBUM Arirang-BTS
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI nazionali:Poios Na Sou To Pei- TOQUEL, LILA, Beyond
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Tynda Kynsloain- AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Io individuo- Nayt
SINGOLI: Homay- Ay Yola
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Fever dream-Alex Warren
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:Seven- Jong Kook ft Latto
ALBUM: Numéro d’écrou-La Rvfleuze
SINGOLI: The way we touch- Charlotte Cardin
ALBUM:ADL- Yeat
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Opalite- Taylor Swift
ALBUM: THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE- Raye
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM:ADL- Yeat
SINGOLI:T’kam Ty Mama- David Dreshaj
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:Lijntje- Lil Kleine & Milolaathetlukken
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM:Kult Tenerife 29 11 2024-Kult
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Turn the lights off- Kato ft Jon
ALBUM: ADL-Yeat
SINGOLI Graceland- Yearbox
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Che fastidio-Ditonellapiaga
SINGOLI nazionali: Intercontinental- Relja
SINGOLI internazionali:Gone, Gone, Gone- David Guetta, Teddy Swimsn. Tones & I
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:Hip thrust- Yzomandias
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Dobro jutro, dober dan – Alya & Vili Resnik
SINGOLI internazionali: Fever dream – Alex Warren
ALBUM: Lava- Masayah
SINGOLI:Ni borracho-Quevedo
ALBUM: Por si mañana no estoy- Omar Courtz
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj-.Humlan Djodjj
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:Liebe Glaube Monster- Unheilig
SINGOLI: Çıkmaz Bir Sokakta- Semicenk
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi