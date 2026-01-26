Eurovision 2026: Eva Marija per il Lussemburgo, Noam Bettan per Israele, Veronica Fusaro per la Svizzera
Prosegue il cammino delle selezioni nazionali e delle scelte interne in vista dell’Eurovision 2026 in programma dal 12 al 16 Maggio prossimi a Vienna. Due finali nazionali questa settimana. La tanto discussa Israele ha visto la conclusione del talent show “HaKokhav HaBa” (“The Next Star”) ormai da tempo associata ad Eurovision,
Ha vinto il cantante israeliano di origine francese Noam Bettan. Un album all’attivo, l’artista è alla seconda partecipazione alla selezione, organizzata anche quest’anno dalla tv privata Keshet 12 per conto di quella pubblica Kan. Solo nelle prossime settimane verrà svelato il brano che Noam Bettan porterà sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna.
La finale lussemburghese ha invece incoronato Eva Marija Puc con “Mother nature”, una produzione svedese: è il primo brano interamente in inglese del Lussemburgo ad Eurovision. Nata e cresciuta in Lussemburgo da genitori sloveni, è fortemente connessa con ambedue i Paesi, si esibisce da quando ha 14 anni ed al momento studia Composizione a Londra.
Scelta di spessore per la Svizzera che schiererà Veronica Fusaro, a dispetto del nome non ticinese bensì di Thun, nel cantone Berna. Euromusica ne aveva parlato qui, nel lontano 2020. SI tratta di una delle voci più interessanti e internazionali del pop elvetico, che a dispetto della giovane età ha già diverse collaborazioni importanti ed si è già esibita anche al Glastonbury. A questo link ulteriori informazioni.
La situazione attuale
PRIMA SEMIFINALE
Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2
Prima Metà
Georgia- Bzikebi
Portogallo
Croazia
Svezia
Finlandia
Moldavia- Satoshi, Viva Moldova
Grecia
Seconda Metà
Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora
Estonia
San Marino
Polonia
Belgio
Lituania
Serbia
Israele- Noam Bettan
Votano e si esibiscono anche:
Italia
Germania
SECONDA SEMIFINALE
Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2
Prima Metà
Armenia
Romania
Svizzera- Veronica Fusaro
Azerbaigian
Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature
Bulgaria
Cechia
Seconda Metà
Albania- Anis, Nân
Danimarca
Cipro- Antigoni
Norvegia
Malta- Aidan, Bella
Australia
Ucraina
Lettonia
Votano e si esibiscono anche:
Francia
Regno Unito
Austria